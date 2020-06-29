【業績】專業旅運全年虧損擴大3倍 「來年經營環境將極其艱難」

▲ 專業旅運預期今年經營環境將極其艱難

專業旅運 （01235） 公布截至3月底止全期業績，虧損擴大3倍至至4530萬元，不派末期息。

專業旅運去年錄得2.9億元收入，按年倒退5.6%，惟銷售成本大增34.3%至1.2億元。以業務計，旅遊或婚嫁相關產品業務及旅行團所得收入分別為1.2億元及1.6億元，前者按年跌31.4%，後者則升43.3%。

集團表示，於上一財政年度，一連串超出集團控制且無法預料的事件對旅遊業造成重大衝擊。除面對業內所固有的激烈競爭局面外，社會運動亦為該業務線帶來不利影響，而疫情更進一步對旅遊業構成前所未見的壓力，導致旅遊需求大幅減少，使相關銷售及收益急劇下降至歷史低位。

集團續指，由於香港及全球經濟仍持續存在眾多不明朗因素，營商環境預計比以往更具挑戰性。鑒於持續的中美貿易緊張局勢、本地政治及社會事件未來發展的不可預測性以及空前的疫情在全球蔓延，來年的經營環境將極其艱難。

面對前所未有的經營壓力，集團將盡最大努力維持業務營運，並繼續積極精簡分店網絡，及降低成本以保持營運資金。此外，為維持及增強進一步發展，集團將繼續集中資源發展兩大業務線，即專業旅運及尊賞假期。

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