【醫療股擴充】錦欣生殖收購武漢黃浦醫院　劍指高收入地區

▲ 錦欣生殖稱，收購有助「戰略性」地將業務拓展到「人口眾多及人均收入高」的新地區

錦欣生殖 （01951） 收市後在聯交所發公告，指將收購武漢黃浦醫院75%股權，整個易手動作完成後，武漢黃浦醫院將成為錦欣生殖的非全資附屬公司，意味武漢黃浦醫院的收入將在財務報告上併表到錦欣生殖之收入當中。

武漢黃浦醫院為武漢市江岸區的盈利性三級專業婦產醫院。根據公告，錦欣生殖旗下四川錦欣，與武漢黃浦中西醫結合婦產醫院訂立了股權轉讓協議，四川錦欣將收購武漢黃浦醫院合共75%股權。武漢黃浦醫院的70%股權將由四川錦欣持有；餘下5%股權則將用於四川錦欣員工激勵。

對於是次收購，錦欣生殖指武漢黃浦醫院擁有IVF-ET（常規體外受精及胚胎移植）和ICSI（及卵胞漿內單精子注射）牌照，考慮到湖北省的ARS（向患者提供輔助生殖服務）市場相對分散，收購武漢黃浦醫院或能使集團成為湖北省領先的ARS供應商。

錦欣生殖續稱，收購有助「戰略性」地將業務拓展到「人口眾多及人均收入高」的新地區，又計劃利用品牌，整合現有資源並吸引並頂尖人才及關鍵意見領袖」，以建立「強大的醫療團隊及滿足未滿足的醫療需求」。

錦欣生殖目前市值約254.6億元，今日（周一）收報10.48元，逆市升2.1%。

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