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【餐飲業績】富臨全年虧損6.4億　不派息

金融經濟 21:55 2020/06/29

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富臨集團 （01443） 截至3月底止全年盈轉虧，純利錄得虧損6.37億元，去年盈利2550萬元；收益按年跌29.4%至18.54億元；每股虧損49.04仙，不派息。

期內，集團顧客人數約為1800萬人，按年縮減約25.6%。毛利率約為65.3%，按年減少5.1個百分點；資本負債比率急升至33.0%，去年僅為0.1%。

截至3月底止，集團在本港餐館共71間，分別為22間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館，及於內地擁有4間餐館。

集團表示，虧損主要原因是，本港去年下半年陷入社會動盪，市場氣氛疲弱，加上今年初爆發新冠肺炎疫情，令疲勢加劇。集團已推行策略應，相信未來表現將逐步改善。

另外，港府4月公布抗疫基金第二階段，集團已就該基金作出申請，並將於2020年下半年獲發放該基金，預計集團的財務狀況將會進一步改善。

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富臨集團控股（01443） 疫情 餐飲 新冠肺炎疫情

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