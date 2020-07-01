【家族傳承】良心老闆不忍同事超時工作　放假親自送貨

▲ 陸羽茶包董事總經理王廷認為，對內要以行為服眾，對外則真誠待人，才是真正的生意之道。（陳靜儀攝）

創業難，守業更難。陸羽茶包董事總經理王廷（Alfred）是第二代接班人，30歲才踏進茶葉的版圖。年輕守業者首要挑戰，就是要駕馭豐有經驗的下屬。

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雖然王廷可以「空降」任管理層，但他卻選擇由低做起，以行為服眾。他用了2至3年時間，每一個部門都花2至3個月去學習及實踐，曾任售貨員，亦試過跟車送貨。他的努力並沒有白費，老師傅均打從心裡佩服，使接手之後溝通沒出現大問題。

▲ 陸羽茶包董事總經理王廷不願「空降」，選擇由低做起，以行為服眾。（陳靜儀攝）

不主張超時工作 生活開心才想留低

技術主導的行業，流失率成一大挑戰。王廷表示，老師傅試茶、揀茶及撈茶的技術，需要浸淫10年以上，一般趁老師傅尚未退休，10多年前已開始訓練新人，花不少時間心血，若新人學成後轉行，公司更得不嘗失。然而，公司的流失率很低，差不多全部同事都做到退休為止。

可能與我不主張超時工作有關，我想同事享受放工後的生活，他們生活開心，才能開心工作，想繼續留下。

放假親自送貨 同事客戶皆讚嘆

王廷憶述，有次年廿九晚，一位合作多年的茶餐廳老闆致電他急需紅茶，不然翌日無法營業。他心知事件的嚴重性，但公司早已收爐，不想打擾同事的作息，於是他親自包了2桶紅茶，駕車送到茶餐廳。

那天下着大雨，晚上11至12時到達茶餐廳，老闆看到我送去，他感動到落淚。

所有同事在新年假後，發覺當晚有送貨紀錄，才知道此事，無不讚嘆老闆的人情味。這間茶餐廳更與陸羽茶包一直合作至今，已有差不多30年。

▲ 陸羽茶包採用雲南高級茶園的茶葉，製作中國茶長達40年。（陳靜儀攝）

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記者：朱悅瀅