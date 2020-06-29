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【美股早市】道指漲逾400點 波音急彈8%

環球經濟金融 22:54 2020/06/29

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新冠肺炎在美國疫情反彈，但重磅股波音（Boeing）旗下的737 MAX機款周日獲聯邦航空管理局（FAA）批准進行關鍵的認證飛行測試，刺激股價造好，抵銷疫情利淡。美股周一向上，道指漲逾400點。

波音（美：BA）股價升8%，旗下被停飛多時的737 MAX客機周一進行重新認證的飛行，被視為該機款爭取重新投入服務的關鍵一步。

科網巨企Facebook（美：FB）跌0.5%，限制納指表現。主因愈來愈多企業加入杯葛Facebook行列，包括可口可樂（ Coca-Cola，美：KO）、百事可樂（PepsiCo，美：PEP）和星巴克（Starbucks，美：SBUX）等，以抽起廣告的手段，迫使Facebook對平台上的仇恨言論採取行動。

為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）

【杯葛Facebook】fb被揭有意「姑息」特朗普 多次改內部政策

同樣經營社交媒體的Twitter（美：TWTR）先跌後反彈，升1.6%；Google及YouTube母企Alphabet（美：GOOG）則升1.3%。

美國疫情回升，美元受壓，美匯指數跌0.2%，報97.22；歐元相應走強，升0.5%，報1.1277美元。美債價格亦挫，債息向上，美國10年債息升近1點子，報0.655厘。

美元弱，金價在近8年高位的1780美元水平徘徊，現貨金報1781.8美元，升幅0.1%；油價靠穩，紐約期油和布蘭特期油升1%和0.3%，報38.88美元和41.16美元。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR） Alphabet（美：GOOG）

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