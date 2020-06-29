【新股IPO】中科天元二次闖關成功明起招股　入場費5172元

內地乙醇生產系統供應商中科天元 （新上市編號：01156） 計劃發售8260萬股，集資最多1.05億元，招股價介乎0.98元至1.28元，一手（4000股）入場費5171.59元，公司將於明日（30日）至7月7日招股（下周二），並於7月15掛牌。東興證券為獨家保薦人。

實際上，這是去年6月遞表失效後公司二次闖關。公司並不直接生產酒精，主要為中國乙醇燃料及酒精飲料行業提供工程設計、設備製造、安裝及調試以及後續增值維護。

此外，公司業務覆蓋加拿大、俄羅斯及其他國家，為其他化學製品生產提供技術綜合服務。以收入計，中科天元2017年在業內位列第二，市場份額為8.4%，行業第一市場份額為9.6%。

據初步招股書披露，2017年至2019年中科天元分別錄得收益2.6億元（人民幣，下同）、2.5億元和4億元。收入來源主要是乙醇燃料端和酒精飲料端，當中乙醇燃料為中科天元的收入貢獻逾8成。對應的溢利分別為，4566萬元、4582萬元及5917萬元。

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