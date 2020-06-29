  • 30°C
香港時間 : 2020629日 (一) 22:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】中科天元二次闖關成功明起招股　入場費5172元

金融經濟 22:44 2020/06/29

分享：

內地乙醇生產系統供應商中科天元 （新上市編號：01156） 計劃發售8260萬股，集資最多1.05億元，招股價介乎0.98元至1.28元，一手（4000股）入場費5171.59元，公司將於明日（30日）至7月7日招股（下周二），並於7月15掛牌。東興證券為獨家保薦人。

實際上，這是去年6月遞表失效後公司二次闖關。公司並不直接生產酒精，主要為中國乙醇燃料及酒精飲料行業提供工程設計、設備製造、安裝及調試以及後續增值維護。

此外，公司業務覆蓋加拿大、俄羅斯及其他國家，為其他化學製品生產提供技術綜合服務。以收入計，中科天元2017年在業內位列第二，市場份額為8.4%，行業第一市場份額為9.6%。

據初步招股書披露，2017年至2019年中科天元分別錄得收益2.6億元（人民幣，下同）、2.5億元和4億元。收入來源主要是乙醇燃料端和酒精飲料端，當中乙醇燃料為中科天元的收入貢獻逾8成。對應的溢利分別為，4566萬元、4582萬元及5917萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】德合集團周二起招股 入場費2788元

相關文章：【新股IPO】華夏視聽教育明起招股一手入場費3131元

相關文章：【新股IPO】遊戲開發商新娛科控明起招股　一手入場費3778元

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 IPO

上一篇文章

【業績】專業旅運全年虧損擴大3倍 「來年經營環境將極其艱難」

下一篇文章

【抵制Facebook】逾百企業下月停落廣告　Facebook股價暫跌近1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【恒指夜期】美股升幅收窄納指倒跌　恒指夜期升幅擴至136點（不斷更新）
【恒指夜期】美股升幅收窄納指倒跌　恒指夜期升幅擴至136點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元