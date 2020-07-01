【家族傳承】陸羽茶包堅持香港製造　老闆堅持親手監控品質

▲ 陸羽茶包堅持香港製造，並將於7月初推出新產品孫冷泡茶。（陳靜儀攝）

到超市逛一圈，不難發現不少香港品牌並非香港製造。陸羽茶包董事總經理王廷（Alfred）坦言，內地成本便宜一半，不少港企早已移師內地廠房，但他仍堅持本地品牌在本地生產。

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王廷是第二代接班人，他尊重爸爸的想法，覺得陸羽茶包是土生土長的香港品牌，要堅持香港製造。他本人亦認為，香港生產有信心保證。原來製作茶包的程序非常嚴謹，要清潔茶葉3次，通過金屬檢測及品質監控，才可包裝發售。

我想親自做品質監控，內地生產的話不能立即檢測。

歎茶非有錢人專利 平民價錢吸大眾市場

如何應對高成本的香港製造？他決定轉全自動化機器，以控制成本。現時烘茶、撈茶等，仍需要老師傅調較火喉及時間，除此之外，其他程序已採用全自動化機器製茶包，節省包裝人手，以便在香港大量生產。

▲ 陸羽茶包董事總經理王廷認為，香港生產有信心保證，堅持本地品牌在本地生產。（陳靜儀攝）

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現時品牌成功打入本地大眾化市場，除了對本地生產的認同，亦因售價是差不多每個港人都能負擔得起。他認為，歎茶不是有錢人專利，大眾都可用平民價錢歎茶。

做人這麼辛苦，都是為了返家可以舒服歎一杯好茶。

拒用次等茶葉 7月初推新品孫冷泡茶

雖然售價平民化，王廷表示拒用低質貨。他指品牌一向採用雲南高級茶園的茶葉，製作中國茶長達40年。他近年更希望擴展茶葉的版圖，帶其他國家的優質茶葉來港，並於日本十多間茶園留下足印。

不過，並非每間茶園都願意出口，即使出口亦只賣次等茶葉，將最好留在國內。但他拒用次等茶葉，「冷泡茶對茶葉要求極高，需要很乾淨衛生的茶葉才做到。」幸好，最後找到靜崗的丸孫茶園，與負責人一拍即合，同樣希望將茶文化宣揚出去，促使將於7月初推出新產品孫冷泡茶，包括綠茶及玄米茶。

▲ 陸羽茶包將於本月初推出新產品孫冷泡茶，包括綠茶及玄米茶。（陳靜儀攝）

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記者：朱悅瀅