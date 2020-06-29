【MPF】BCT銀聯：保就業計劃刺激4月TVC開戶增約4倍

▲ 劉嘉時（右）表示，首季透過網上渠道開立TVC戶口的申請增長6.7倍

政府保就業計劃涵蓋自僱人士，計劃要求自僱人士在3月底或之前已開立強積金帳戶。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，過往每月平均僅約100宗自僱人士開戶申請，但計劃刺激不少自僱人士在4、5月期間前來開戶，使開戶人宗數在4月份急增約3、4倍，直至政府釐清指引後，開戶申請才逐步回落。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時稱，今年首季用來開立強積金可扣稅自願性供款（TVC）的「TVC慳稅e道」用量大增，其中不少客戶為享受扣稅優惠，故趕及在3月底前開立TVC戶口，令首季TVC戶口開立宗數較第四季增長5倍，而以網上渠道開立TVC戶口的宗數更增長6.7倍。

另外，今年市況波動，令今年首4個月轉換基金及更改將來供款投資指示的增加1.2倍。

BCT銀聯年初推出了投資配置易（iPortfolio），為客戶分析風險及作強積金投資建議。李德麟指，此服務針對長期沒有檢視自己強積金投資的客戶，以及身份特徵與風險不匹配的的客戶。目前約有500名現有客戶參與投資配置易，此服務公開予所有人士使用，但如果用家是BCT銀聯客戶，系統每年會自動提示用家進行風險評估。

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