  • 30°C
香港時間 : 2020629日 (一) 22:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF】BCT銀聯：保就業計劃刺激4月TVC開戶增約4倍

金融經濟 21:50 2020/06/29

分享：

劉嘉時（右）表示，首季透過網上渠道開立TVC戶口的申請增長6.7倍

政府保就業計劃涵蓋自僱人士，計劃要求自僱人士在3月底或之前已開立強積金帳戶。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，過往每月平均僅約100宗自僱人士開戶申請，但計劃刺激不少自僱人士在4、5月期間前來開戶，使開戶人宗數在4月份急增約3、4倍，直至政府釐清指引後，開戶申請才逐步回落。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時稱，今年首季用來開立強積金可扣稅自願性供款（TVC）的「TVC慳稅e道」用量大增，其中不少客戶為享受扣稅優惠，故趕及在3月底前開立TVC戶口，令首季TVC戶口開立宗數較第四季增長5倍，而以網上渠道開立TVC戶口的宗數更增長6.7倍。

另外，今年市況波動，令今年首4個月轉換基金及更改將來供款投資指示的增加1.2倍。

BCT銀聯年初推出了投資配置易（iPortfolio），為客戶分析風險及作強積金投資建議。李德麟指，此服務針對長期沒有檢視自己強積金投資的客戶，以及身份特徵與風險不匹配的的客戶。目前約有500名現有客戶參與投資配置易，此服務公開予所有人士使用，但如果用家是BCT銀聯客戶，系統每年會自動提示用家進行風險評估。

相關文章：

【MPF】駿隆：6月強積金人均賺約10837元　半年仍見蝕

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

基金 自僱 保就業 BCT銀聯 強積金

上一篇文章

【新冠肺炎剋星？】吉利德︰瑞德西韋5天療程索價1.8萬元　股價升2%（第二版）

下一篇文章

【理財通】跨境理財通框架出爐　一文看清各界回應（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【恒指夜期】美股升幅收窄納指倒跌　恒指夜期升幅擴至136點（不斷更新）
【恒指夜期】美股升幅收窄納指倒跌　恒指夜期升幅擴至136點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元