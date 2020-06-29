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【數碼轉型】Adobe推新計劃　助商戶設網上商店

科技 21:15 2020/06/29

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Adobe日前宣布推出Magento Commerce快捷上線計劃 (Magento Commerce Fast Start Program)，助企業數碼轉型，並架設網上商店。

全球新冠肺炎疫情肆虐，令線下零售大受打擊，商戶紛紛設法解決燃眉之急，進行數碼轉型，將業務數碼化。Adobe日前宣布推出Magento Commerce快捷上線計劃 (Magento Commerce Fast Start Program)，助企業數碼轉型，並架設網上商店。

>>>【數碼轉型】疫情下企業數據需靈活　Veeam夥AWS新方案增備份彈性

>>>【數碼轉型】提升企業競爭力　需重視5大科技技術  

Adobe早前發布 《數碼經濟指數》 (Digital Economy Index)，揭示在這前所未見的情勢下，電子商務迅速崛起。如美國與英國三月份整體電子商務銷售總額分別增長了25％和33％，顯示數碼化已成為各行各業的唯一出路。

Adobe藉此將Magento Commerce，即Adobe Commerce Cloud的核心電子商務平台與加速服務組合起來，助客戶在四週內架設基礎商務網站，並具備購物車與處理支付的功能。用家也可選擇是否將這個功能整合至企業資源規劃系統（ERP系統）。

同時，商戶可使用Page Builder的任何位置，無縫拖放Adobe Sensei支援的推薦單元，在網店部署自動化與智能的產品推薦，更準確地將產品推薦予消費者，營造交易與業務收益。

>>>【網絡保安】系統停機損失大　Veeam：企業需增撥資源保護數據

責任編輯：曾曉汶

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