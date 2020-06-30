【疫市營商】瑰麗酒店推本地活動　夏季設多項課程體驗

▲ 瑰麗酒店宣布全新計劃與戰略，加快疫情後的復甦進程。（瑰麗酒店官網截圖）

新冠肺炎疫情有所緩和，全球共管理28間酒店的瑰麗酒店宣布全新計劃與戰略，加快疫情後的復甦進程。酒店除了延長入住與退房時間等增值服務外，每間參與活動的酒店更策劃各項有當地特色的活動，推出一系列著力本地及國內旅行的精彩活動。

例如由「本地住宿度假」概念啟發的瑰麗之夏（Summer at Rosewood），致力為要市場的居民打造短暫假期。香港的瑰麗之夏，為家長和小朋友準備體驗活動，包括香港遊艇會的航海課程、由駐店侍酒師提供的乳酪與葡萄酒搭配課程，以及卡地亞、佳士得等奢侈品牌的專享體驗。

▲ 香港的瑰麗之夏，為家長和小朋友準備體驗活動。（瑰麗酒店提供）

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夏季瑰麗饋贈 合資格住客額外免費住一晚

今個夏日，酒店特別提供套房與別墅住宿計劃（Suite and Villa Sojourn） ，提供多項個人化禮遇。例如香港的瑰麗酒店Asaya，提供全新綜合康體概念，為本地會員及當日賓客定製個性全面的健康之旅。從特色療程、駐店康體專家諮詢，以及循序漸進的自我改善計劃改善個人健康。

此外，瑰麗饋贈（MoreRosewood） 將於2020年夏季再度推出，為合資格的住店賓客提供額外免費住宿一晚，以及可用於度假設施、水療與餐飲的消費抵扣。

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中國+香港業務回升 19個新項目陸續開展

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，經歷數月逐漸適應當前的「新常態」模式。而在幾個月內，中國的酒店更已快速復甦。目前，中國大陸和香港的酒店及度假酒店業務，已穩健回升。

同時，酒店將繼續實施全球拓展計劃，共19個新酒店項目於世界主要城市和度假勝地開展。而位於法屬西印度群島聖巴特的勒瓜納哈尼酒店，將於2021年以瑰麗酒店的新姿亮相。

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責任編輯：馬意文