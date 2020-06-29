滙豐香港社區夥伴計劃2020 捐款額倍贈至3600萬元

▲ 滙豐加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」，增加捐款額一倍至3600萬元

疫情爆發至今，多間金融機構先後捐款援助受影響人士。滙豐今日宣布，加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」，增加捐款額一倍至3600萬元，在200個申請中挑選出70個來自全港18區的項目，與社區攜手抗疫，渡過經濟難關。

在70個項目當中，42個旨在促進身心健康，其餘28個針對提升受惠人士的未來技能；負責籌辦這些項目的53家非牟利組織將於今年7月至明年8月推出項目。滙豐估計，今年計劃受惠人次將增1.2倍至超過63萬，等於每12個人便有一人受惠。香港社會服務聯會將負責管理和監督所有撥款項目。

今年獲選的項目比以往多元化，包括培訓年輕人擔當社區大使、引入數碼科技改善長者精神健康、為受疫情影響行業的從業員提供就業支援、提供學童學習支援等。

滙豐副主席兼行政總裁王冬勝表示，疫情無疑嚴重打擊香港經濟，但從正面的角度看，大家在這段艱難時刻互相幫助。有見及此，滙豐決定加碼支持計劃，有信心各項目能夠延續守望相助的精神，並加強社區連繫。

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