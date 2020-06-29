TCL電子向母企收購TCL通訊 並出售電視機代工業務

▲ TCL電子宣布，以15億人民幣向TCL實業收購TCL通訊。

TCL電子 （01070） 公佈，以15億人民幣作價向TCL實業收購TCL通訊100%的已發行股份權益，同時以25億元人民幣代價，向TCL實業出售電視機代工業務茂佳國際全部股份權益，以進行業務革新。

TCL電子稱，雖然代工業務一直保持盈利，但由於TCL品牌電視機與客戶直接競爭，造成顯著利益衝突，代工業務對集團的管理越來越具挑戰，相信出售事項符合集團的最佳利益，可讓集團專注發展自家TCL品牌產品，同時將出售事項所得款項重新調配，以進一步加強核心業務及把握移動通訊的增長的契機。

TCL電子又指，TCL通訊被私有化後，採取了一系列的重組舉措，如選擇性退出市場、銷售渠道重組和其他降本舉措。因此，TCL通訊近3年的業務表現取得明顯改善，由2017年淨虧損23億元轉為2019年淨利潤1.79億元，目前業務的基本因素已經穩固，同時整體市況也朝著利好TCL通訊的方向轉變，尤其是5G技術開始席捲全球，集團相信現在是收購TCL通訊的合適時機。

TCL電子今日收報3.33元，跌1.5%，最新市值79億元。

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編輯：陳健婷