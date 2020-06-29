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彭博：下半年樓價升半成　豪宅跑輸大市

股樓投資 20:28 2020/06/29

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本地政治風波未止，美國總統特朗普又聲言，將取消香港特殊代遇，加上外圍經濟同時不穩，市場原預計，樓價因此持續下跌，惟樓市猶如平行時空，即使外圍市況再差，跌幅也非常輕微，近月更見底回升。事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）更再創年內新高。

值得留意的是，新盤銷情同樣理想，舉例說，長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，上周六（27日）賣樓，雖然主打兩房或以上單位，惟首批單位仍能即日沽清。

彭博亞太區房地產行業高級分析師黃智亮說，自今年三月起，住宅樓價已經開始反彈，及至六月，樓價從低位回升約4%，又料有多個因素支持樓價，包括低息環境、政府放寬按保、發展商推出按揭優惠等，預計下半年樓價升5%。不過，黃智亮看淡豪宅前景，皆因受疫情影響，海外買家對豪宅需求轉弱。

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撰文 : 柳家平

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