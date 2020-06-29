【消費優惠】The ONE及皇室堡推夏日賞　購滿指定金額送現金券

炎炎夏日，不少人愛行商場Shopping兼消暑。尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡宣布，7月4日至8月30日期間推出「The ONE夏日激安狂賞祭」及「皇室堡夏日狂『賞』你」。

兩大商場均為顧客提供消費回贈、周末即抽即獎及其他優惠。The ONE推出的賞買賞食 半價回贈計劃，顧客於任何商戶以電子貨幣，即日消費滿指定金額，可免費領取精選商戶現金券，最高可獲高達800元商戶現金券組合。

The ONE優惠:

消費金額 現金券價值及組合 精選商戶 $300 $100現金券 譽宴．星海 $600 $300現金券組合 牛気、百老匯戲院The ONE、煌府 $1,000 $500現金券組合

The ONE、MAJESTIC LEGON、LACOSTE、利寶閣、DAZZLING Café $1,600 $800現金券組合 The ONE、Le Viet、G-SHOCK、

東海薈．拉斐特、bread n butter、

The Point PIZZA+PASTA、Ad-lib

皇室堡舉辦的勁買勁搶回贈賞，顧客於任何商戶消費滿指定金額，可免費得到指定商戶現金券乙份，若消費滿800元，最高可獲400元商戶現金券，回贈高達50%外，首500位顧客再額外消費滿300元，更可獲贈「皇室堡HK$100購物現金券」乙張；皇室堡為WINDSOR CLUB會員特設「賞」睇就睇獎賞活動，可率先憑指定積分預留「換領證」，憑證於指定時間消費滿100元可免費換取電影換票證乙張。

皇室堡優惠:

消費金額 現金券價值 精選商戶現金券 $300 $100 Book Buddy/ D-Barn/ Dermalogica/ Primeval/ Twelve Cupcakes $500 $200 Balabala/ 東海薈。拉斐特/ Flavor Viola/ Hallmark/ 美國冒險樂園 $800 $400

八月花/ La Compagnie des Petits/ Momonittu/ PASTAHOLIC/ Planet J Kids/ Skinbook

The ONE及皇室堡於星期六及日設周末幸運即抽即獎及開「Sum」即抽即賞。消費滿指定金額，可參加抽獎遊戲，兩大商場送出獎品總值超過160萬元，當中The ONE送出獎品包括Fitbit Charge 3心率運動手環、Simmons®意夢睡枕及飽覽維港美景的海景餐廳Harlan’s 500元美食現金券；皇室堡送出禮品包括商場500元購物現金券、Ring Story 500元購物現金券、Le Creuset陶瓷多用途碗、兩大商場均設有VIP會員1,000積分獎賞以及其他精美禮品等。

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