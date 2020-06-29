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新世界出售信德中心部分權益及EIGHT KWAI FONG　套現36億

金融經濟 19:29 2020/06/29

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新世界發展宣布成功出售香港兩項非核心資產，套現36億元。

新世界發展 （00017） 宣布，成功出售兩項香港非核心資產，套現共約36億元，包括其所持有擁有上環信德中心內若干物業的公司的 45%權益，以及集團旗下於2015年落成、位於跑馬地的服務式住宅EIGHT KWAI FONG，分別作價約23.6億元及12.1億元。

集團所持有擁有信德中心內若干物業的公司的 45%權益，有關物業涉及商場可出租面積約21.4萬平方呎、寫字樓總面積約13,827 平方呎及85 個車位。EIGHT KWAI FONG可銷售面積約4.9萬平方呎，涉及139 個服務式住宅單位。

新世界表示，集團的策略將集中發展長遠核心業務，並透過出售非核心資產及業務，繼續優化公司資產及業務架構，釋放價值及提升效益，為集團及股東爭取最佳利益。連同是次項目出售，新世界集團在2020 財政年度至今，已賣出超過 100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過 150億元。

新世界續指，希望透過持續優化資產組合，提供更充裕的現金流，讓集團在香港及大灣區繼續物色更嶄新及具潛力的發展項目，作為長線及更有價值的投資。

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