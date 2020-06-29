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【公屋富戶】擁深水埗地舖一半業權　公屋戶未如實申報被判罰

股樓投資 19:36 2020/06/29

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房屋署發言人今日（29日）提醒所有公屋租戶，必須如實申報入息及資產。

一名居住於觀塘雲漢邨的公屋租戶，在2019年填寫入息及資產申報表時，申報擁有一個位於深水埗醫局街地鋪的一半業權，並且每月從中收取3萬多元的租金收入，該租戶同時申報他的家庭總資產淨值並不超逾當時的公屋入息限額100倍（即293萬元）。其後經調查發現，該鋪位在案發時的估值約為1000萬元。以他擁有一半的業權計算，扣除未償還按揭貸款，所佔的房產淨值約為420多萬，已超逾上述資產限額，因此並不符合租住公屋的資格。

該租戶因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條，而被房屋署作出檢控。他今早在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁6星期（緩刑12個月），並同時罰款20,000元。

房屋署表示，連同本個案，本月內已經有6名公屋申請人或公屋住戶，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，而被房屋署檢控，並因而被判處監禁及緩刑。

發言人表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。因此，在作出申報前，住戶應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月）；或因忽略提供資產申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月）。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

 

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撰文 : 蔡敬仁

房屋署 公屋

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