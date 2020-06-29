【派錢1萬】8日累計496萬人登記　6月底前登記7月8日起收款

▲ 政府公布，首8日經銀行及郵政局登記領取1萬元的人數，累計約496萬人。

政府1萬元現金發放計劃接受登記超過一周，首8日經銀行及郵政局登記領取1萬元的人數累計約496萬人，超過政府預期的受惠人數一半。其中，經銀行網上理財服務登記收取1萬元最多。

截至周日（28日）下午6時，現金發放計劃總共接獲逾496萬份登記，經銀行收到的登記合共490.1萬份，當中網上理財服務登記人數逾277萬人，而經銀行網站登記亦有接近160萬人。

香港郵政局亦開放接收登記表格，提交電子登記表格約2.53萬人，而遞交書面登記表格則有3.35萬人。

重提一次，6月21日起首6星期的書面表格登記，將會按照申請人的年齡分批接受登記。6星期後、即8月2日起，不論出生年份申請人均可於2021年12月底前任何時間提交登記，完成登記後約2星期收款。

港府今次向18歲或以上香港市民，每人派發1萬元現金，早前政府預計受惠人數約700萬人。此外，21間參與銀行先後推出不同登記優惠，部分亦設有登記限期。

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