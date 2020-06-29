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狠劈3球掟貨　歐意花園呎價僅8,065元

股樓投資 19:41 2020/06/29

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政治風波未止，加上外圍經濟不穩，叫價逾千萬的洋房交投大不如前，業主若要賣樓套現，唯有大幅減價吸客。美聯王子超說，上水歐意花園A型單號屋，實用面積1,488平方呎，原叫價1,500萬元放售，終減價300萬元，以1,200萬元易手，減幅多達兩成，實用呎價僅8,065元，創逾三年新低。

事實上，屋苑成交向來不多，每年只有一、兩宗成交，對上一宗成交為B型單號屋，實用1,459平方呎，去年6月以1,627萬元易手，實用呎價11,151元。據資料顯示，歐意花園樓齡約25年，供應不多，只有63座，合共63伙單位，實用面積由1,459平方呎起，至最大1,488平方呎。

有代理坦言，這類北區洋房叫價向來較低，始終部分買家看重屋苑名氣，加上該盤交通及配套相對差，自然較少人問津。

值得留意的是，近期劈價逾百萬成交明顯增多，舉例說，利嘉閣何詠詩稱，西營盤縉城峰2座中層E室，實用面積459平方呎，原叫價1,300萬元放售，終劈價220萬元，以1,080萬元易手，實用呎價約23,529元。不過，有代理坦言，劈價百萬看似很抵，惟業主絕非平賣，只是當初叫價過高。

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撰文 : 柳家平

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