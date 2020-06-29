【防疫抗疫基金】港府助建造業僱主支付工資　每名僱員可申3.6萬補助金

▲ 發展局今日（6月29日）公布，政府為聘有「長散工」的建造業僱主提供的補助金。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，港府推出防疫抗疫基金，紓緩各行業的經營壓力。發展局今日（6月29日）公布，政府為聘有「長散工」的建造業僱主提供的補助金，將於7月6日至31日接受申請。

倘若建造業僱主要申請，為每名「合資格僱員」申請36,000元的補助金，需符合以下條件：

1. 於今年三月份，為一名強制性公積金（強積金）「行業計劃」下的「臨時僱員」，作出最少15天的強積金供款； 2. 成功申請者須承諾由今年8月至明年1月不會裁員； 3. 將獲發的補助金，全數用於支付「合資格僱員」的工資。

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電郵提交補助金申請 料6至8周發放

政府將會透過建造業議會（議會）處理有關申請和發放補助金。申請者屆時須於議會網站下載申請表及承諾書，填妥後連同所需證明文件以電郵提交申請。

申請者在提交申請時，必須授權相關強積金受託人向政府及議會，直接提供其今年3月及8月至明年1月的強積金供款資料。政府及議會將以相關強積金受託人所持有的記錄，計算僱主今年3月份「合資格僱員」的數目，及可獲發的補助金額。

發展局發言人表示，預計一般可於收到申請後六至八星期內，向申請者發放補助金。議會將以電郵通知申請者審批結果，並安排以自動轉賬形式發放補助金。

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機械設備租賃供應商2萬元資助 最後8月31截止

此外，政府在第二輪「防疫抗疫基金」措施下，向合資格的建造業相關機械設備租賃供應商發放的一次過兩萬元資助，已於6月23日起接受申請，8月31日截止。合資格的申請者必須把填妥的申請表連同證明文件，以電郵向發展局提交申請。【按此】可了解詳情。

政府至今共推出兩輪「防疫抗疫基金」，截至昨日（6月28日），已向約44萬名建造業工友和約16 000所業界企業發放共超過43億元補助金。

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責任編輯：馬意文