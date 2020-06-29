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【杯葛Facebook】fb被揭有意「姑息」特朗普 多次改內部政策

環球社會熱點 19:15 2020/06/29

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美國反種族歧視社會運動，戰場擴展至社交平台Facebook（美：FB）。民眾不滿Facebook漠視仇恨言論，促使多間企業不在fb平台賣廣告。有媒體更揭露，Facebook內部早在特朗普當選前，已決定要「姑息」特朗普在平台上的言論。

《華盛頓郵報》報道指，特朗普在2015年曾於fb發布一條關於建議禁止穆斯林入境美國的影片，fb行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）當時想移除特朗普這則帖文，但遭fb全球公共政策副高級總監卡普蘭（Joel Kaplan）的反對。

【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球

Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛

報道指，fb在2016年更修改政策，容許政治人物可擁有部份的豁免，不用遵守fb的社群規則，稱因其言論有「新聞價值」（newsworthy）。

報道又指，在特朗普的政治勢力日趨穩固下，fb更讓其政策決定較符合華府的心意。在2019年，fb宣布不會「fact-check」（事實查驗）由政治人物撰寫的帖文。

【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

紐約擬在特朗普大樓對面 印上「Black Lives Matter」

特朗普早前曾在Twitter及Facebook屢次發文攻擊美國反種族歧視示威者，曾撰寫極具爭議性的言論：

當搶掠開始，射擊就會開始。

（when the looting starts， the shooting starts.）

Twitter隨即將特朗普的相關帖文標籤為「煽動暴力的言論」，但Facebook至今都沒有就此言論採取任何行動，此引起大眾不滿。

現時，已有逾160間巨企響應民間呼籲，表明不會再在Facebook平台賣廣告，包括聯合利華（Unilever）、美國電訊業龍頭Verizon、Starbucks等。

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責任編輯：楊心悅

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