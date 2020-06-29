九巴延長與電車、進智公交轉乘優惠計劃1年（附優惠路線資料）

▲ 九巴公佈，與電車、進智公交轉乘優惠計劃延長1年，至明年6月底。

九巴宣布，延長與香港電車、進智公共交通的轉乘優惠計劃一年，由今年7月1日起，至2021年6月30日，所有優惠細節維持不變。九巴表示，與香港電車及進智公交推出的轉乘優惠計劃踏入第四年，一直深受乘客歡迎，經運輸署批准，優惠計劃延長一年。

九巴與香港電車的轉乘優惠計劃中，乘客使用八達通乘搭29條指定的九巴獨營的過海路線，轉乘電車，或乘電車轉乘指定九巴，可獲扣減一程電車車資，即成人可扣減2.6元，小童可扣減1.3元。

另外，以八達通乘搭29條九巴獨營過海路線，於港島轉乘進智公交營運的指定47條專線小巴，或乘指定小巴於港島轉乘指定九巴，成人第二程可享1元車資優惠；持有「學生身份」個人八達通的乘客，亦同樣可享1元優惠。

參與優惠計劃的29條九巴獨營過海路線：

九巴獨營過海線 來往 108 啟業 ⇄ 寶馬山 373 上水 ⇄ 中環 （香港站） 603 平田 ⇄ 中環渡輪碼頭 603A 平田 → 中環街市 603P 中環渡輪碼頭 → 平田 603S 平田 → 中環 （機利文街） 613 安泰 （西） （和泰樓） ⇄ 筲箕灣 673 上水 ⇄ 中環 （香港站） 673P 上水 → 中環 （林士街） 934 荃灣灣景花園 ⇄ 灣仔 （菲林明道） 934A 荃灣荃威花園 ⇄ 灣仔 （菲林明道） 935 石籬 （大隴街） ⇄ 灣仔 （菲林明道） 936 荃灣石圍角 ⇄ 銅鑼灣 （棉花路） 936A 荃灣石圍角 ⇄ 銅鑼灣 （棉花路） 960 建生 ⇄ 灣仔北 960A 中環 → 洪水橋 （洪福邨） 960B 鰂魚涌 → 洪水橋 （洪福邨） 960C 富泰邨 → 灣仔北 960P 洪水橋 （洪元路） → 灣仔北 960S 富泰邨 → 灣仔北 960X 洪水橋 （洪元路） → 鰂魚涌 （英皇道） 961 山景 ⇄ 灣仔 （會議展覽中心） 961P 良景 → 灣仔 （會議展覽中心） 968 元朗 （西德業街） ⇄ 銅鑼灣 （天后） 968A 元朗 （西） → 銅鑼灣 （天后） 968X 元朗 （德業街） ⇄ 鰂魚涌 （英皇道） 978 華明 ⇄ 灣仔北 978A 聯和墟 → 灣仔北 978B 粉嶺置福圍 → 灣仔北

47條進智公交港島區專線小巴路線：

4A、4B、4C、4M、4S、5、5M、8、8X、10、10P、31、31X、35M、39C、39S、39M、40、40X、45A、45S、51、51A、51S、52、54、54M、54S、55、56、56A、56B、58、58A、58M、59、59A、59B、59X、63、63A、66、66A、68、69、69A、69X

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