【職場英文@iM網欄】5大展開話題句式大公開　不要只用How are you?

相信大家平時必定會有很多需要社交及認識新人的場合,結識不同的人往往對我們未來有很大的幫助,但基於文化不同,你可能不太懂怎麼與外國人交流及展開話題。特別是當你在外資公司任職,大學去外流,留學,甚至打算去等移民等,日常生活中難免要與外國人交流傾計。所以今天我就會分享一些可以用來破冰,展開話題又不會讓對方難接話的英文phrases希望幫助大家更容易與外國人交流。

Oh, have you heard of xxx?

這個是個十分好用,適合用作打開話題。在職場上,你可以說” Oh, have you heard of the trade war?” 這樣可以容易開啟話題,大家亦可以交流不同的看法。另外,就算朋友之間亦很可以說 “Oh, have you heard of the new project launched next month?”,然後再延伸話題。

How did you get into xxx?

例: How did you get into the xx industry/field?

這句尤其適用於在職場上認識新朋友,你就可以問他們為什麼最初會選擇這個行業,等等。例如 “How did you get into the banking industry? Which banker inspires you the most?”

Hey, what’s up?

What’s up是可以用來打開話題的最好方法,簡單打個招呼後就可以自然地延伸到其他話題。比如說 “What’s up John, how are you doing today?” “Are you ready for the party tonight?” 但注意不要對陌生人使用,不然對方可能覺得你在扮熟。

What’s your story?

當你剛認識一個新朋友,你可能會跟他分享自己的事,當你分享完後你就可以加句 “speaking of that, what’s your story?” 這樣對方也分享自己的事。特別是你察覺朋友心情不太好,有點失落時,也可以用這一句。

Wow, this looks awesome. Where did you get it?

每個人都喜歡聽讚美的說話,尤其是第一次認識是讚美對方會讓人留下好的第一印象。當首次遇見時,你不妨稱讚一下對方的襯衫,鞋子等,然後問他們從哪裡買,這樣又能使好感度大添。例如 “Oh I like you bag - where did you get it?”

以上的phrases其實都是百搭又好用,希望可以幫助大家自然又不尷尬地開啟話題!當然也在乎你公司的文化及實際情況而所不同,大家用的時候記得要小心! 但老套一句,Practice makes perfect!

如果大家有什麼與英文有關的問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? ,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上http://spencerlam.hk/ 了解更多!

更多職場英文的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!