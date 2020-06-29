【香港出口】部分行業近半廠商欲倒閉　出口商：未見曙光

▲ 政府公布5月份出口貨值，跌幅較上月擴大至7.4%。（法新社圖片）

政府公布5月份出口貨值，跌幅較上月擴大至7.4%。進出口貿易持續未見起色， 業界表示，仍然未見曙光。

香港中華出入口商會榮譽會長莊成鑫坦言，有部分行業超過一半的廠商打算結業，或已經結業。他形容近期情況仍是「非常惡劣」，特別是勞工密集的行業，例如紡織業等，定單量按年挫超過50%。

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廠商不敢接單 怕風險更高

疫情尚未告一段落，雖然科技有助買賣雙方溝通、揀選生產款式，但生意始終未能回復正常。莊成鑫大嘆：「暫時見不到曙光。」他解釋，歐美客戶不敢落單，而事實上，「廠商有單也不敢接，除非該客戶已合作很久，知道不會貿然改單、減少批量。」

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玩具業開始回復正常

至於玩具業方面，情況則略有不同。香港玩具廠商會常務副會長張綺媚透露，5月份定單下跌近3成，不過6、7月份情況逐漸趨向正常。客戶開始重新落單，以準備聖誕節檔期的產品。她續指，出口至美國的定單顯著恢復，而歐洲亦開始有少量定單；旺季亦由7月提前至6月尾。不過，張坦言，料全年生意整體跌2至3成，而旺季則可與去年接近。

部份廠商撤出中國見生機

中美貿易又再度緊張，張綺媚透露業界內有部分企業，應客戶要求把廠房搬離中國，遷至東南亞。有企業因此生意錄2成增長，雖疫情減慢增長，但仍算較理想。

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記者：葉泳珊