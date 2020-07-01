【意外之財】遇無理客不肯戴口罩　被羞辱星巴克員工意外獲70萬貼士

美國聖地亞哥一位星巴克咖啡師古鐵雷斯（Linin Gutierrez），有天遇到一位麻煩女顧客吉勒斯（Amber Lynn Gilles），古鐵雷斯按規定要求這位女客人在店內要戴上口罩，女客人不但沒有乖乖照做，反而公開羞辱古鐵雷斯，並慘遭放上Facebook公審。大批網民在gofundme網站發起籌款活動，支持古鐵雷斯的行為，籌款數字超過9萬美元（約70萬港元）。

24歲的古鐵雷斯週一在星巴克上班時，拒絕接待不戴口罩的吉勒斯。根據網民所拍下的影片，他欲向吉勒斯展示一篇解釋公司的口罩政策前，這名女士便說「不，我不需要。」

吉勒斯其後在Facebook發帖指責古鐵雷斯：「星巴克的員工拒絕為我服務，因為我沒有戴口罩。下一次，我要報警及帶上健康證明書。」帖文還貼上古鐵雷斯的一張戴著口罩的照片。

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不少網民在帖文上都不齒吉勒斯的行為，紛紛支持古鐵雷斯，其中有網民稱：「他們並不是要你做很多事，只是要你戴上口罩來保護自己和他人的安全。 」

這位與古鐵雷斯素未謀面的26歲男子指，他對咖啡師「因做正確的事而受到欺負」感到難過，因此他決定在GoFundMe籌款，讓所有想給古鐵雷斯小費的人一個機會，最終籌款數字超過9萬美元（約70萬港元）。

面對突如其來的龐大捐款，古鐵雷斯打算利用一部分資金去實現成為舞蹈員的夢想，他還計劃向聖地亞哥社區的一些組織捐款。

星巴克表示，已採取措施確保員工和顧客的安全，包括要求顧客在商店內戴上口罩。星巴克的發言人於週六表示，公司正在遵守疾病預防控制中心的指導和當地法規。自5月1日起，聖地亞哥在許多公共區域都要求市民戴上口罩。

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