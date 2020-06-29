對「財務自由」錯誤理解 90後拼命賺錢最後一事無成？

財務自由一詞越來越盛行，很多人都希望儘早希望做到，令自己可以早些過著優質生活。不過，怎樣理解財務自由一詞其實相當重要，如果只理解爲拼命賺錢，盡量控制日常開支，可能會適得其反，尤其是對剛出社會的年輕人來說，財務自由四字真的不能胡亂理解。

身兼多職惹禍

90後Patrick是一位法律系畢業生，非常崇尚財務自由，因此立志拼命賺錢，希望儘快可以達成目標。一位初出茅廬的法律系畢業生其實薪酬不多，還要跟「師父」一段時間，就算真的成爲律師，要建立聲譽，及儲夠客源絕對是一條漫長的路，因此Patrick身兼多職，希望盡量賺取外快。很可惜，過多的兼職令他根本沒法專注正職，最後更被「師父」趕走。

創造被動收入

要達到財務自由，其實能創造被動收入才是真正上策，單靠巨額存款達到財務自由其實不健康，也有較大風險。被動收入的意思是，就算你坐在家中，都會有收入來源，例如是投資工具，如股票、債券，甚至是擁有獨市的創作版權、產品版權，這些都歸類為被動收入，能夠創做越多被動收入越好。

開源節流 主動投資

要投資當然要有本金，雖然文章開端有提及，只是控制日常開支對財務自由不會有太大幫助，但如果有創造被動收入的概念，又有足夠的本金還是百利而無一害。

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