民調：逾半日本人反對明年舉行東京奧運 仍憂慮疫情

日本的新冠肺炎疫情再起，東京周日（28日）再多60人確診感染新冠肺炎。疫情一直未平息，外界持續憂慮東京奧運無法順利舉行。日本一項民調指出，超過一半的受訪日本人反對於明年舉行東京奧運，反對者當中更有近3成人希望索性取消東京奧運。

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法新社報道，日本共同社與東京MX電視台於本月26日至28日進行電話訪問，共有1,030人接受訪問。調查結果指，約有51.7％的受訪者希望東京奧運再次推遲或取消，其中有27.7％的人是希望完全取消東京奧運，而有24％的人希望再度推遲。

另外，有46.3％的受訪者表示希望東京奧運繼續舉行，其中有31.1％的人表示賽事規模應縮減，例如在無現場觀眾下閉門作賽。而有15.2%的人表示希望賽事規模完整。

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由於新冠肺炎疫情影響，原定今年7月舉行的東京奧運2020，獲准延期至2021年暑假舉行，為現代奧運會首度延期。但日本與國際奧委會組委都曾經警告，不可能再次推遲東京奧運。

另外，東京都知事小池百合子本月初也表示，即使疫情暫未平息，但東京奧運仍處於安全狀態，承諾會付出120％的努力，以確保奧運會能夠於明年順利舉行。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 日本一項民調指出，超過一半的受訪日本人反對於明年舉行東京奧運