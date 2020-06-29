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【新冠肺炎】滙豐香港社區夥伴計劃2020　疫情加倍捐款至3,600萬

商業 18:49 2020/06/29

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滙豐今日宣布，加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」，捐款額增加一倍至3,600萬港元。

新冠肺炎疫情下，滙豐今日宣布，加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」，捐款額增加一倍至3,600萬港元，並挑選出70個來自全港18區的項目。今年獲選的項目較以往多元化，包括培訓年輕人擔當社區大使、引入數碼科技改善長者精神健康、為受疫情影響行業的從業員提供就業支援，以及提供學童學習支援等。

【香港出口】本港5月出口貨值跌7.4%　遜市場預期

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，今年共收到215份申請，70個項目成功獲選。而計劃連續九年舉辦下，共捐出1.8億港元，支持超過1,200個項目，總受惠人次超過500萬。他有信心各項目能夠延續守望相助的精神，加強社區的連繋。

【疫市營商】Deliveroo推出到會服務　顧客可跨區跨餐廳落單

70個項目中，42個旨在促進身心健康，28個針對提升受惠人士的未來技能。至於負責籌辦該些項目的53家非牟利組織，將於今年7月至明年8月推出項目。滙豐估計，計劃的受惠人次將倍增至超過63萬。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，疫情下，基層市民首當其衝，弱勢社群的生活壓力更加沉重。今年滙豐香港社區夥伴計劃以「為香港打氣！」為主題，加倍撥款，助機構盡快為弱勢群體提供適時支援。

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福、大班、東瀛遊也有份

責任編輯：馬意文

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