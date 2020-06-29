【5G技術】抗衡華為　日本擬挪50億助當地企業研發5G

▲ 日本政府為推動5G及之後的「Post 5G」的技術研發，正計畫在新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）所設立的1100億日圓基金中，挪出 700億日圓，援助日本企業進行5G技術研發。

5G網絡已成近年重要趨勢，全球多國都積極興建5G建設及應用技術。而目前在5G市場上，中國華為、瑞典愛立信（Ericsson）及芬蘭諾基亞（Nokia）成為基地台市場的頭三位。近日傳出日本也正計畫摻一腳，為抗衡外地廠商，當地政府擬向日本電氣（NEC）等日本國內廠商，提供資金救援。

>>>【香港5G】中移動夥工銀亞洲 1.2萬呎旗艦店添5G設備

>>>【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令 迎來5G商機？

據NHK及日經新聞報道指，日本政府為推動5G及之後的「Post 5G」的技術研發，正計畫在新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）所設立的1100億日圓（約79億港元）基金中，挪出700億日圓（約50億港元），援助日本企業進行5G技術研發。而獲資助的包括：NEC、富士通和樂天行動（Rakuten Mobile）等當地通訊商及科技企業。

報道提到，日本政府之所以有相關想法，是盼能藉此協助國內企業在5G技術方面趕超國外競爭對手，包括華為及愛立信等；而另一因素，則是為減低進口技術，導致資訊外洩的風險。

值得一提的是，早前日刊工業新聞就曾引述澳洲金融評論報（Australian Financial Review）報道指，由於澳洲禁用華為5G設備，NEC有意搶佔澳洲5G市場，取代華為。

>>>【香港創科】初創發展蓬勃 5G相關應用獲看高一線

責任編輯：曾曉汶