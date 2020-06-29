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【港股追蹤】6月銷售掉頭跌　汽車股插水，揸定沽？

股樓投資 18:38 2020/06/29

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根據券商引述的中國乘聯會數字，6月首三周的汽車銷量下跌，扭轉市場對汽車業率先反彈的預期。汽車股周一（29日）普遍向下，廣汽集團（02238）、東風集團（00489）跌4%以上。到底，賣車數據忽然轉弱，是轉勢先兆，抑或有其他因素影響？

數據顯示，6月首三周汽車零售銷量日均3.5萬輛，按年下跌13%，其中第三周零售銷量日均4.4萬輛，按年下跌11%，對比5月第三周銷量增長9%。

相關文章：【港股追蹤】肺炎都未完　花旗估一年內見28226點？

受消息拖累，普遍汽車股下跌2%以上，吉利汽車（00175）降2.8%，報12.28元，華晨中國（01114）、北京汽車（01958）、東風和廣汽下跌2.2%至5.6%不等。此外，從事汽車零部件生產的敏實（00425）及耐世特（01316）分別跌6.5%和4.2%。

事實上，汽車景氣度忽然轉差，主要因3至5月經已釋放由疫情壓抑的需求，加上去年6月部分地區的國六切換帶來相對的高基數效應，導致今年6月汽車市場承壓。對此，天風證券指，國內多地刺激汽車消費的措施將會逐步出台，料下半年有望恢復復甦的態勢。

相關文章：【港股追蹤】破頂後曾跌近一成　中芯國際小心走鬼

中金預計，進入7、8月，去年同期的零售銷量基數較低，市場需求繼續回暖，銷量有望實現同比正增長，建議關注一些銷量環比表現，以及第二季車企盈利恢復的情況。換言之，有貨在手可以觀望又一會呢！

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撰文 : 林衛

中國 廣汽集團（02238） 吉利汽車（00175） 耐世特（01316） 北京汽車（01958） 香港股票 汽車股

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