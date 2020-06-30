【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/06/30 分享： 向來最愛認叻的美國總統特朗普，竟然一反常態，公開表示自己可能連任失敗。誠然，特朗普在民調落後幅度持續擴大，選情確實愈來愈嚴峻，共和黨內更首度出現「換馬」呼聲，難道特朗普真的要在11月大選前提前「玩完」？ ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/06/29 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/28 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/06/29 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/28 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 特朗普 選舉 總統大選 美國共和黨 拜登 小布殊 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入