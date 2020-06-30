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【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/06/30

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向來最愛認叻的美國總統特朗普，竟然一反常態，公開表示自己可能連任失敗。誠然，特朗普在民調落後幅度持續擴大，選情確實愈來愈嚴峻，共和黨內更首度出現「換馬」呼聲，難道特朗普真的要在11月大選前提前「玩完」？

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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