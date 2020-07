【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？

向來最愛認叻的美國總統特朗普,竟然一反常態,公開表示自己可能連任失敗。誠然,特朗普在民調落後幅度持續擴大,選情確實愈來愈嚴峻,共和黨內更首度出現「換馬」呼聲,難道特朗普真的要在11月大選前提前「玩完」?

選情嚴峻,承認可能連任失敗

民調落後,黨內放風可能迫宮

兩大逆轉可能,特朗普未絕望

【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退(訂戶專享)

【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」(訂戶專享)

接受霍士新聞訪問時,特朗普被主持人簡單問到第二任期有何目標,他竟然沒有抓住機會自我吹噓,反而說自己可能沒有第二任期,「因為有些人不喜歡我,他(拜登)將可能成為你們的總統,也許吧。」(he's going to be your president because some people don't love me, maybe)

特朗普的選情目前看來確是凶險。首先是民調大落後,根據RealClearPolitics綜合全國主要民調的平均值,拜登支持度達49.5%,遠高於特朗普的40.3%。假若將各州相應民調結果化作選舉人票,在總數538票當中,拜登將穩奪222票,大幅度壓過特朗普的125。

共和黨建制派也趁特朗普勢弱,把不滿之情浮面,像是前總統小布殊和前國務卿鮑威爾公開表明不支持特朗普(雖然他倆據報上屆也沒投票給特朗普)。

如今更放風指,黨內有人首度提出「換馬」可能性,倘特朗普無法爭取民調反彈,共和黨能否換人選總統,更宣稱特朗普當前精神狀態相當脆弱,大有向特朗普迫宮的意圖。

特朗普在共和黨初選已獲得2152張黨代表票,遠多於贏得黨提名的1276票,但共和黨全國代表大會到8月底才召開,屆時才能正式確認黨內提名。

雖然共和黨假如到時另行提名總統候選人,程序上必然引發爭議,但上述消息反映,建制派正在預告,特朗普支持度屆時一旦未能趕上,他們有可能不惜撕破臉皮迫宮。

【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚?

【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取

▲ 造勢大會的挫敗,重重打擊了特朗普團隊和支持者士氣。

不過,單在民調層面來說,特朗普仍有兩個逆轉可能性。

第一是黨內支持。

盡管共和黨建制派蠢蠢欲動,但該黨支持者仍是特朗普的堅實後盾,根據蓋洛普(Gallup)民調,特朗普在黨內長期獲得超過90%支持度,遠高於小布殊任內的60%至70%左右,形勢其實不算太壞。

第二是支持者基礎。

霍士6月中旬民調顯示,特朗普和拜登的最大差別在於選民支持動機,打算投給拜登的人當中,63%是擔心其他人當選(即俗稱含淚投票),真心支持拜登的只有31%;打算投給特朗普的人則相反,62%是真心支持特朗普,只有33%是含淚投票。

在接下來的時間,特朗普若能管好自己的嘴巴和Twitter,減少引發爭議,並加強刺激經濟復甦,便有機會拉走那些含淚投拜登的選票。

【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心(訂戶專享)

【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音(訂戶專享)

▲ 支持者當中不少屬於含淚投票,拜登也未必穩勝。

【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499,立即續訂