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【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？

環球政治 10:42 2020/07/11

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向來最愛認叻的美國總統特朗普，竟然一反常態，公開表示自己可能連任失敗。誠然，特朗普在民調落後幅度持續擴大，選情確實愈來愈嚴峻，共和黨內更首度出現「換馬」呼聲，難道特朗普真的要在11月大選前提前「玩完」？

  • 選情嚴峻，承認可能連任失敗
  • 民調落後，黨內放風可能迫宮
  • 兩大逆轉可能，特朗普未絕望

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接受霍士新聞訪問時，特朗普被主持人簡單問到第二任期有何目標，他竟然沒有抓住機會自我吹噓，反而說自己可能沒有第二任期，「因為有些人不喜歡我，他（拜登）將可能成為你們的總統，也許吧。」（he's going to be your president because some people don't love me, maybe）

特朗普的選情目前看來確是凶險。首先是民調大落後，根據RealClearPolitics綜合全國主要民調的平均值，拜登支持度達49.5%，遠高於特朗普的40.3%。假若將各州相應民調結果化作選舉人票，在總數538票當中，拜登將穩奪222票，大幅度壓過特朗普的125。

共和黨建制派也趁特朗普勢弱，把不滿之情浮面，像是前總統小布殊和前國務卿鮑威爾公開表明不支持特朗普（雖然他倆據報上屆也沒投票給特朗普）。

如今更放風指，黨內有人首度提出「換馬」可能性，倘特朗普無法爭取民調反彈，共和黨能否換人選總統，更宣稱特朗普當前精神狀態相當脆弱，大有向特朗普迫宮的意圖。

特朗普在共和黨初選已獲得2152張黨代表票，遠多於贏得黨提名的1276票，但共和黨全國代表大會到8月底才召開，屆時才能正式確認黨內提名。

雖然共和黨假如到時另行提名總統候選人，程序上必然引發爭議，但上述消息反映，建制派正在預告，特朗普支持度屆時一旦未能趕上，他們有可能不惜撕破臉皮迫宮。

【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？

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造勢大會的挫敗，重重打擊了特朗普團隊和支持者士氣。

不過，單在民調層面來說，特朗普仍有兩個逆轉可能性。

第一是黨內支持。

盡管共和黨建制派蠢蠢欲動，但該黨支持者仍是特朗普的堅實後盾，根據蓋洛普（Gallup）民調，特朗普在黨內長期獲得超過90%支持度，遠高於小布殊任內的60%至70%左右，形勢其實不算太壞。

第二是支持者基礎。

霍士6月中旬民調顯示，特朗普和拜登的最大差別在於選民支持動機，打算投給拜登的人當中，63%是擔心其他人當選（即俗稱含淚投票），真心支持拜登的只有31%；打算投給特朗普的人則相反，62%是真心支持特朗普，只有33%是含淚投票。

在接下來的時間，特朗普若能管好自己的嘴巴和Twitter，減少引發爭議，並加強刺激經濟復甦，便有機會拉走那些含淚投拜登的選票。

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支持者當中不少屬於含淚投票，拜登也未必穩勝。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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