【新股IPO】華夏視聽教育明起招股一手入場費3131元

內地影視製作與傳媒及藝術高等教育公司華夏視聽教育 （新上市編號：01981） 明天（30日）至下周三（7月8日）啟動招股，招股價介乎2.86元至3.1元，一手（1000股）入場費為3131.24元，集資最多12.4億元，預計7月15日掛牌。麥格理、招商證券香港為聯席保薦人。

公司管理層表示，有併購計劃，正在尋找適合的併購目標包括影視公司和培訓機構等。公司在業務的鍥合度等多方面考量，為推動業務發展，引入包括雪湖資本在內的4個基石投資者。

華夏視聽教育曾出品2003年電視劇《天龍八部》，由內地演員胡軍領銜主演；及2018年版《倚天屠龍記》等金庸改小說作品改編電視劇。

此外，公司還經營中國傳媒大學南廣學院。不過據公司上市申請文件披露，旗下大學最近終止與中國傳媒大學合作協議，並計劃於2021年更名為Cathy University of Communication，Nanjing。

公司擬全球發售4億股股份，其中包括國際發售3.6億股，及香港發售4000萬股。集資最多12.4億元，擬將所得款項1.約30%用於投資製作高質素內容，包括電視劇、電影、網絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目；2.約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備；3.約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構及/或培訓機構，以補充公司傳媒及藝術教育業務；4.約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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