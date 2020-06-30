  • 31°C
香港時間 : 2020630日 (二) 11:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】華夏視聽教育今起招股　一手入場費3131元　

金融經濟 10:00 2020/06/30

分享：

內地影視製作與傳媒及藝術高等教育公司華夏視聽教育 （新上市編號：01981） 擬全球發售4億股股份，公司將於今日（30日）至下周三（7月8日）招股，招股價介乎2.86元至3.1元，一手（1000股）入場費為3131.24元，集資最多12.4億元，預計7月15日掛牌。麥格理、招商證券香港為聯席保薦人。

公司管理層表示，有併購計劃，正在尋找適合的併購目標包括影視公司和培訓機構等。公司在業務的鍥合度等多方面考量，為推動業務發展，引入包括雪湖資本在內的4個基石投資者。

華夏視聽教育曾出品2003年電視劇《天龍八部》，由內地演員胡軍領銜主演；及2018年版《倚天屠龍記》等金庸改小說作品改編電視劇。

此外，公司還經營中國傳媒大學南廣學院。不過據公司上市申請文件披露，旗下大學最近終止與中國傳媒大學合作協議，並計劃於2021年更名為Cathy University of Communication，Nanjing。

公司是次引入4名基石投資者合共認購7250萬美元（約5.65億港元），包括Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC、Oceanic。

公司擬將所得款項1.約30%用於投資製作高質素內容，包括電視劇、電影、網絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目；2.約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備；3.約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構及/或培訓機構，以補充公司傳媒及藝術教育業務；4.約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】康基首掛倍升未算最勁？ 回顧上半年新股表現

相關文章：【新股IPO】大山教育明起招股 入場費3535元

相關文章：【新股IPO】渤海銀行明招股　一手入場費2515元

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 華夏視聽教育（01981） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現