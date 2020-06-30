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【新股IPO】世茂集團：世茂服務已申請香港上市　騰訊持股近5%（第二版）

金融經濟 16:15 2020/06/30

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世茂集團公佈，旗下物管附屬公司世茂服務已向聯交所遞交上市申請。

世茂集團 （00813） 公佈，附屬公司世茂服務今日（6月29日）已向聯交所遞交上市申請。據招股書披露，世茂集團目前間接持有世茂服務90%權益，騰訊 （00700） 及紅杉資本則分別持有世茂服務約4.67%及5.33%的股權。

世茂集團表示，分拆及上市完成後，將持有世茂服務不少於50%權益，但仍為公司的附屬公司。

世茂集團稱，分拆可令世茂服務作為獨立集資平台，直接接觸資本市場以進行融資，以為其現有業務及未來擴充提供資金，改進營運及財務管理效率；同時分拆將提升世茂服務企業形象，從而更加有能力吸引戰略投資者投資。

世茂服務業務主要涉及物業管理、社區增至服務、非業主增值服務等。招股書顯示，截至去年底止，世茂服務在管面積達6820萬平方米，按年增逾5成，合約總建築面積增67%至1億平方米；於2017年至2019年，分別錄得盈利1.1億、1.5億元以及3.8億元人民幣。

（第二版新增世茂服務招股書資料）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：陳健婷

香港股票 物業管理股 世茂集團（00813） 集資 分拆 IPO
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