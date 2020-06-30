【抵制Facebook】逾百企業下月停落廣告　Facebook股價急瀉後收市倒升

▲ 抵制Facebook廣告活動獲得全球不少企業支持，包括美國電訊巨頭Verizon及聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、星巴克（Starbucks）在內的160多間公司將於7月停止在Facebook平台上落廣告。

抵制Facebook廣告活動獲得全球不少企業支持，包括美國電訊巨頭Verizon及聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、星巴克（Starbucks）在內的160多間公司將於7月停止在Facebook平台上落廣告。受消息拖累，Facebook盤前跌近3%。

Facebook延續上周跌勢，股價低開2.9%，隨後跌幅收窄，收市倒升4.56美元或2.1%，收報220.64美元，惟仍未收復急跌前失地，距240美元水平相距仍大。

Facebook副總裁Nick Cleggs接受外媒採訪時試圖撲火，指Facebook「沒有動機」允許仇恨言論存在，也並未因此獲益。他亦 強調了Facebook為打擊平台上的仇恨言論所做的努力。他表示， Facebook 每月在全球範圍內刪除約300萬個仇恨言論內容，其中90％甚至在被舉報之前就已刪除。

美國人權組織月初發起「停止利用仇恨賺錢」運動，呼籲企業停止在社交媒體Facebook旗下平台投放廣告。踏入7月之際，Facebook將遭聯合利華，Verizon和可口可樂（Coca-Cola）等數十個品牌取消廣告，為期1至6個月。

朱克伯格新政策未阻抵制

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）此前宣布新政策，將減少廣告中的仇恨言論，並會對所有選舉相關的政治信息進行標示，但仍未能阻止抵制。Facebook每年有700億美元的收入來自廣告業務，當中約四分之一來自聯合利華等大型公司，其中絕大部分收入是來自小型企業。

Twitter亦受牽連

目前抵制行動已擴展至包括Twitter在內的網上廣告平台，星巴克周日表示，停止在所有社交媒體平台上落廣告，以逼使平台停止仇恨言論的傳播

Facebook股價上周累跌超過10%，在周日盤後交易中更跌至212.50美元，而Twitter股價同期下跌14%。

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