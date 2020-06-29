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【抵制Facebook】逾百企業下月停落廣告　Facebook盤前跌近3%

金融經濟 18:33 2020/06/29

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抵制Facebook廣告活動獲得全球不少企業支持，包括美國電訊巨頭Verizon及聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、星巴克（Starbucks）在內的160多間公司將於7月停止在Facebook平台上落廣告。

抵制Facebook廣告活動獲得全球不少企業支持，包括美國電訊巨頭Verizon及聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、星巴克（Starbucks）在內的160多間公司將於7月停止在Facebook平台上落廣告。受消息拖累，Facebook盤前跌近3%。

美國人權組織月初發起「停止利用仇恨賺錢」運動，呼籲企業停止在社交媒體Facebook旗下平台投放廣告。踏入7月之際，Facebook將遭聯合利華，Verizon和可口可樂（Coca-Cola）等數十個品牌取消廣告，為期1至6個月。

朱克伯格新政策未阻抵制

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）此前宣布新政策，將減少廣告中的仇恨言論，並會對所有選舉相關的政治信息進行標示，但仍未能阻止抵制。Facebook每年有700億美元的收入來自廣告業務，當中約四分之一來自聯合利華等大型公司，其中絕大部分收入是來自小型企業。

Twitter亦受牽連

目前抵制行動已擴展至包括Twitter在內的網上廣告平台，星巴克周日表示，停止在所有社交媒體平台上落廣告，以逼使平台停止仇恨言論的傳播

Facebook股價上周累跌超過10%，在周日盤後交易中更跌至212.50美元，而Twitter股價同期下跌14%。

相關文章：【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球

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