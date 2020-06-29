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【股壇金手指】惠理謝清海：中資股可扮演「避風港」角色　增長故事未受衝擊

金融經濟 18:27 2020/06/29

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謝清海參考5月內地經濟數據，認為企業盈利或改善，意味復甦速度可能加快，並進入「V形復甦」格局。

環球股市自3月起不斷反彈，惟全年計成功由跌轉升的主要股市並不算太多，僅包括美國納指、MSCI中國指數等少數市場。對於中資股強勢，惠理 （00806） 聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，對內地經濟數據感到驚喜，料其復甦速度將較預期快，形容中國增長故事未受衝擊（intact）。

謝清海參考5月內地經濟數據，認為企業盈利或改善，意味復甦速度可能加快，並進入「V形復甦」格局。謝清海補充，環球縱大手放水，他卻對流動性因素能否持續支撐風險資產感到疑惑，考慮到內地放水力度明顯較外圍審慎，同時內地可謂較少未現社會動盪的市場，遂相信中資股債可扮演「避風港」角色。

對於中美關係緊張，謝清海指他持有與大眾不同的看法，皆因美國正面對二戰後本土需求最弱的時期，同時由於是最能力衝擊中國發展的國家，故中國亦需要與美國維持良好關係，在此前題下，謝清海反而預期中美關係長遠能修復，形容雙方均需要大家。

同屬惠理聯席主席兼聯席首席投資總監的蘇俊祺則指，因應中美關係長遠或能修復，旗下基金過去數個月買入5G相關的硬件股，當中不少在台灣上市。

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