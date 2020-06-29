調查：Tesla 成全美最不可靠新車　每100輛就有高達250個問題

▲ 市場調查機構J.D. Power 最新發布一份關於2020 年美國市場新車品質調查報告，揭示車主評選Tesla為全美最不可靠的新車，其中在每100輛Tesla新車樣本當中，就有高達250個問題。

美國電動車公司Tesla的車輛組裝品質、自動駕駛系統、油漆等過去出現不少問題，而為人詬病。市場調查機構J.D. Power 最新發布一份關於2020 年美國市場新車品質調查報告，揭示車主評選Tesla為全美最不可靠的新車，其中在每100輛Tesla新車樣本當中，就有高達250個問題。

報告針對研究新車購入 90 天內的狀況，對功能、控制及顯示、駕駛體驗及駕駛輔助等共 223 個項目作調查，並以PP100作單位評分，即每百車輛發生的問題數量。是次新車品質報告的總樣本數為87282輛，平均分數為166 PP100。

結果第一位是Dodge（道奇汽車）與韓國起亞汽車公司（Kia），取得136分；其次是雪佛蘭（Chevrolet）與Ram，有141分；Genesis則為142分，而Tesla就為最後一位。

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雖然Tesla今年是首次被J.D. Power列為調查評分品牌，但該機構也表示，這次評分成績並不完整。因為於調查過程中Tesla拒絕提供其中15 個州的車主資料，因此僅能以35個州資料作統計。而是次調查的 Tesla 特斯拉車款幾乎都是 Model 3。

該機構另指出，整體新車車主提到的問題當中，有近四分之一與車載資訊娛樂系統有關，熱門投訴問題包括：內建語音辨識失敗、無法連線至Android Auto或Apple CarPlay、內建導航系統的觸控屏幕無法操控及藍牙連接問題等。

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責任編輯：張寶燕