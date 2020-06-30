【營人物語@iM網欄】想有效運動減肥？留意燒脂方程式！

幾天前，久未聯絡的Rebecca突然打電話來「求救」，她擔憂地說：「最近換季穿回上年買的牛仔褲，感覺褲頭緊緊的，上磅才赫然發現我體重竟增了10磅！怎麼辦！」我一邊安撫她情緒，一邊了解箇中原因：「你說這幾個月來都是Work From Home，應減少了出外飲飲食食吧，是否因為全日對着電腦工作，活動量也減少了？」

Rebecca 隨即反駁：「才不是呢！工人姐姐滯留菲律賓未能回來，害我要多打一份工作，洗碗、吸塵、抹地....，活動量絕非少。」

我笑道：「假如做家務也能有效減肥的話，那健身室、跑步徑等都可以拆掉了。想有效燃燒脂肪，首先選擇運動應為「帶氧」類型，例如急步行、慢跑、游泳等；然後是要確保運動過程中，心跳能提升至「燒脂」的理想程度，簡單以220減去自己年齡，再乘以60至80% ，就能知道屬於自己最有效燒脂的心跳範圍，做運動時戴上你的蘋果手錶，就能同時監察着自己的心跳水平。」

Rebecca 馬上「篤」着計算機，說：「220減34，再乘以60%.....，即每分鐘心跳112至149 下已是燒脂程度？」

我再解釋：「當然在這心跳範圍內，心跳愈高，燒脂愈多，所以我建議你運動過程中，以保持每分鐘140多下的心跳為目標；還有，運動首20分鐘，身體主要以醣份作為能量來源，20分鐘後才開始燃燒脂肪，所以每次運動時間應不少於30分鐘。 」

接着，Rebecca 從手機找出一段肌肉男運動的片段，說：「那麼我寧可跟着他做這些運動，據說只需5至10分鐘，就能耗掉相等於1小時跑步的卡路里。」

我又解釋：「這種叫高強度間歇運動(HIIT)，是透過間歇性快慢交替循環的模式進行訓練。在進行高強度運動期間，你的心跳必須達到自己最高心跳率的90%或以上；以你來說，需不少於每分鐘167下，才能於運動過後，引起後燃效應的還氧債(oxygen debt)，因而加快代謝速度來達到燒脂效果，但運動所要求的程度相對劇烈，一般人的體能未必能應付，以致未能做到理論上的燒脂效果。」

Rebecca說：「但不能欣賞帥哥的六塊『 朱古力 』，何來有動力做運動啊！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。

曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。

曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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