【數碼轉型】疫情下企業數據需靈活　Veeam夥AWS新方案增備份彈性

▲ 科技公司Veeam就聯同Amazon Web Servies（AWS）強化合作，推出新方案，讓企業數據整合、遷移及備份更具彈性。

因為新冠肺炎疫情關係，早前Veeam的年度盛會Veeam On亦移師至網上，該公行政總裁Bill Lagant表示，疫情令全球社會、經濟徹底改變，科技技術亦如是。「過去兩個月，企業採用科技的進程，比過去兩年都要快，因為所有工作、流程都要遙距控制，企業要如何在遙距運作下兼具效率，就成為了關鍵。」

數據自動化成關鍵

Bill指出，由於疫情令社會停擺，自動化概念就更具價值。

疫情下餐廳關門不招待堂食，大眾必須叫外賣，但當中的下單、出單、送貨等對自動化的要求亦提高，而背後一切就是由數據驅動。

▲ 科技公司Veeam行政總裁Bill Lagant表示，由於疫情令社會停擺，自動化概念就更具價值，必須注意數據兩大範疇：便攜性，可再用性。（Veeam官方網站圖片）

他強調，要確保數據的收集及運用，必須注意兩大範疇：便攜性與可再用性。他解釋，使用數據的方便程度，即是否可以方便在企業間交換、儲存以及管理，而上傳到雲端就是比較常見的方式，因為能大大提高數據的便攜性。其次，數據的可再用性即是數據的安全，是否簡單易用及可靠。

▲ Veeam的科技總監Danny Allan就宣布，加強與AWS合作，推出Veeam Backup for AWS v2方案，方便用戶使用雲端方式備份。（Veeam官方網站圖片）

Veeam On大會上，Veeam科技總監Danny Allan宣布加強與AWS合作，推出Veeam Backup for AWS v2方案，方便用戶使用雲端方式備份。據了解，該方案除了可用於AWS到AWS獨立備份，亦可與Veeam平台整合，以便用戶以雲端、虛擬或物理方式備份、復原及遷移。

AWS Marketplace上可以試用

而最新版本中，用戶可有AWS災難復原，可透過跨AWS帳戶和跨AWS區域複製和復原Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）來防止區域性停機；同時亦可與新發布的異動區塊追蹤（Changed Block Tracking，CBT）API 整合，縮小備份視窗及運算和儲存成本。

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此外，用戶在運行Amazon EC2以獲得與應用程式一致的快照（snapshot）和備份，無需關閉或中斷Amazon EBS磁碟區的連接。公用RESTful API亦可助用戶安全地連接外部應用程式和工作流程，與Veeam Backup for AWS整合並管理。

目前AWS用戶可以在AWS Marketplace上找到最新版本的Veeam Backup for AWS方案，亦可以先嘗試免費版本。

記者：李彥煒