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耀才證券派末期息28仙股息率21厘　股價飈逾兩成

金融經濟 10:17 2020/06/30

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耀才全年純利增長6.8%。圖為耀才證券主席葉茂林。

耀才證券 （01428） 去年多賺近7%，派末期息28仙，較上一年度末期息7.8仙增加2.59倍。耀才股價今早飈升，曾升21%，盤中高見1.6元，最新升18%，報1.56元，成交額3578萬元。

截至2020年3月底止年度，耀才錄收入8.64億元，按年增長4%；純利4.7億元，按年增長6.8%；每股盈利27.75仙，擬派末期息28仙，較上一年度末期息7.8仙增加2.59倍。計及集團早前於2月派發的特別息80仙，全年共派息108仙，股息率達81.8厘，撇除特別息的股息率亦達21.2厘。

耀才證券表示，增加末期派息是鑑於新冠狀病毒持續肆虐的影響，全球經濟陷於前所未見困境，公司在沒有影響可見將來的現金流、財政及持續營運下，適時檢討派息政策，決定增加派息，以助股東解決燃眉之急。

全年度內新開立戶口達54623個，令客戶戶口總數增加至33.8萬個，按年增幅達19.3%。於二零二零年三月三十一日，管理客戶資產（包括現金、股票及保證金）約419億港元，按年下跌9.1%。

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香港股票 耀才證券金融（01428）

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