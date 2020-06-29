要錢唔要樓　業主怕什麼？

全國人大常委會在北京審議港區國家法，分析預計，法案最快於7月1日實施。消息一出，即有業主減價賣樓，賺錢走人。美聯張少勛說，東涌東環5A座高層9室，實用面積489平方呎，兩房間隔，原開價680萬元放售，終減價22萬元，並以658萬元易手，實用呎價13,456元。

據了解，原業主於2015年，以592萬元買入上述單位，因怕港區國安法，決定沽貨走人，現帳面賺66萬元，物業僅升值11%。

事實上，受港區國安法影響，近日樓市出現賣樓移民潮。市場消息指，青衣有業主連沽翠怡花園及美景花園，合共兩伙單位，套現逾1,200萬元。此外，市場再錄劈價逾百萬成交。中原王鴻琴表示，東涌映灣園3座極高層B室，實用面積735平方呎，三房連套房間隔，享機場海景，原叫價950萬元放盤，終減價110萬元，以840萬元易手，減幅高達12%。

值得留意的是，有業主因看淡香港前景，專程回港賣樓。中原蔡華航說，東涌海堤灣畔3座中層E室，實用面積508平方呎，兩房間隔，放盤不到兩小時，即以678萬元易手，實用呎價13,346元。代理指，該業主移民加國多年，因見香港社會氣氛轉趨緊張，故專程回港賣樓，現帳面勁賺536萬元。

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