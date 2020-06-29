【理財通】余偉文：未來數月續商執行細節 冀早日啟動

▲ 余偉文表示，理財通初階段會涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品

中國人民銀行、香港金管局、澳門金融管理局，剛才聯合發布關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點聯合公告。香港金管局總裁余偉文於匯思撰文，指未來數月會和兩地監管機構商討執行細節，同時會聽取業界意見，希望爭取早日啟動理財通。

余偉文表示，公布理財通的整體政策框架標誌着三地探索研究的初步工作已經大致完成，進入制訂落實細節的階段。在構思理財通方案時，各部門借鑑了股票通和債券通的經驗，並重點考慮幾個方面：一是充分考慮大灣區居民的實際需要；二是互相尊重內地和兩個特區現行監管制度和做法；三是確保風險可控，採取循序漸進的方式推進；四是在整個投資流程保障投資者的合法權益。

在理財通的初階段，三地監管機構會採取務實和審慎的態度去設計各個環節，包括產品範圍主要涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品；投資者在兩地銀行分別開設匯款和投資戶口、實施一對一綁定；人民幣跨境資金實施閉環匯劃和額度管理。

余偉文指，理財通的突破性在於提供一條正式和便捷的渠道，首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，有更大的自主度去選擇理財產品。對於很多投資者而言，理財通將是他們首次「跨境試水」，做好對投資者的保障就顯得尤其重要。

余偉文續稱，理財通將為香港金融業界開拓巨大的客源和業務發展空間，推動本地財富管理業務市場有機成長，帶動產品銷售、資產管理、產品開發等整條金融產業鏈的發展，也會惠及相關的專業服務界別。

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