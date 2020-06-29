【理財通】跨境理財通框架出爐　一文看清各界回應（不斷更新）

人行、香港金管局及澳門金融管理局，聯合發布關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點聯合公告。香港金管局表明，會根據框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

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政府及監管機構

行政長官林鄭月娥表示，開展理財通充分展示中央對大灣區金融發展的高度重視和支持，突顯國家作為香港的堅實後盾，香港繼續在國家經濟發展和金融市場對外開放中擔當引領的角色。

財政司司長陳茂波指，理財通為香港整個金融產業鏈以至其他專業服務範疇帶來龐大商機，為三地金融業界開拓更廣闊的市場，也為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，促進人民幣跨境流通和使用，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

香港金管局總裁余偉文表示，雙向跨境理財通是繼股票通、債券通後，內地資本賬戶開放的另一重要里程碑，是推動香港離岸人民幣業務發展的重大突破。當局會根據框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

業界

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston） 表示，理財通對有意擴大投資範圍、分散投資的粵港澳大灣區投資者無疑是大好消息。他相信，理財通將進一步鞏固香港作為亞洲最大國際資產管理中心的地位，而「滬深港通」和「債券通」先後成功推出，證明互聯互通機制均有助增加中港金融市場的整體流動性。滙豐正密鑼緊鼓，準備以最強的服務能力迎接即將到來的機遇。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，跨境理財通是大灣區推進金融市場互聯互通的一個重大里程，為內地及香港居民提供更多理財產品的選擇。隨著大灣區相關政策逐步出台，區內金融市場進一步開放，將能有效吸引外資，提升區域競爭力，預期大灣區未來將成為中國經濟主要增長動力之一。

香港投資基金公會表示，理財通可以鞏固香港作為財富管理中心的地位，具有重要戰略意義。香港證監會認可基金受到嚴格規管並提供多元選擇，若可以納入計劃將有助灣區居民建立多元投資組合。基金公會將會繼續與監管機構和銀行等分銷機構緊密合作，制訂具體細節，以確保計劃暢順落實。

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