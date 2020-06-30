【新股IPO】康基首掛倍升未算最勁？ 回顧上半年新股表現

熱爆新股康基醫療 （09997） 及海吉亞醫療 （06078） 今日首掛表現突出，其中今年新股「凍資王」康基首日勁升1倍，每手帳面賺6,860元。不過，按今年首半年新股表現，康基首日表現仍未是最勁。

康基醫療招股時市場反應熾熱，公開發售錄得超購988倍。康基招股錄得凍資3,094億元，並獲得41.34萬人捧場認購，令康基成為今年的新股「凍資王」，並同時是最多投資者捧場的新股。

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在康基之前，今年的「凍資王」是於6月18日上市的京東 （09618） ，錄得凍資逾2,800億元，逾39萬人認購，惟「凍資王」寶座僅維持了兩周。

按首日現，首日勁升1倍的康基仍未算最勁。今年首日表現最勁的是智中國際 （06063） 及RITAMIX （01936） ，兩隻均是首日升幅 1.76倍。

今年「賺錢王」沛嘉 一手賺逾萬元

而今年首日每手賺錢最勁的是主要是近月上市的生物科技新股，今年的首日「賺錢王」是5月上市的沛嘉醫療 （09996） ，首日每日帳面勁賺逾萬元；康方生物 （09926） 首日每手賺逾8,000元；康基醫療首日膁6,860元，只排第3位。

而上半年新股上市後累計表現最勁的半新股是智中國際，上市以來累升5倍，RITAMIX亦升3倍。

至於上半年公開招股獲超購倍數最勁的是燁星集團 （01941） ，錄得超購1,947倍，第二位的興業物聯 （09916） 亦錄得超購1,413倍。

回顧今年上半年，港股共有新股59隻新，數目較去年同期減少22%，不過受惠大型中概股京東及網易 （09999） 回流港股上市，今港股上半年的新股集資額達871億元，按年增25%，亦令港交所 （00388） 今年新股集資額暫排全球第三位。

預期受惠中概股回流，德勤料港股全年集資額介乎1,600億至2,200億港元，預期維持全球集資額三甲的地位問題不大，至於能否再度蟬聯集資額全球排名第一的機會則有力爭取。

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責任編輯：錢家鋒