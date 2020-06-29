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【零售業績】維珍妮去年度多賺2.7%　派末期息4仙

金融經濟 17:57 2020/06/29

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維珍妮表示，受疫情拖累，預期2021財年的銷售將受到影響。

維珍妮 （02199） 截至今年3月底止，收入按年增1.2%至63.4億元，純利增2.7%至2.9億元，純利率增0.1個百分點至4.6%。維珍妮擬派末期息4仙，按年持平，全年合共派息7.8仙。

期內，主要收益來源胸圍及貼身內衣產品收入按年增3.8%至50.6億元，胸杯及其他模壓產品業務收入增27.5%，惟功能運動產品業務收入跌29.8%。

維珍妮表示，疫情導致部份品牌夥伴於過去數月需暫時將若干訂單推遲，預期在封關措施過後，市場需時全面復原，鑑於品牌夥伴很可能仍需時清理於疫情期間所積壓的存貨，故集團預期2021財年首季銷售按年財年同期錄得低雙位數的跌幅。

公司續指，位於越南興安省廠房在疫情影響下將稍延至2021年上半年投產。另外，管理層計劃於2021財年內退租部分深圳廠房，預期此安排將產生一次性的非現金成本，但有助集團長遠節省經營開支。

不過，維珍妮指，中長線有意投放更多資源於拓展中國市場，產品包括貼身內衣及功能運動產品。

相關文章：維珍妮半年多賺5.8%　派中期息3.8仙

【零售業績】歐舒丹去年度少賺1.6%　派末期息0.02228歐元

編輯：袁諾曦

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