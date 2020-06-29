【瑞幸造假】瑞幸今日起停牌　潛在賠償金額或高達126億美元

▲ 瑞幸今日起停牌，潛在賠償金額或高達126億美元。

瑞幸咖啡（美： LK）放棄就除牌上訴，今日（29日）起停牌，退到場外交易市場證券市場（OTC市場） 交易，並進行退市備案，但事件還未完。有內地媒體估計，瑞幸可能面臨126億美元賠償，而且高級管理層可能被判25年監禁。

或面臨高達126億美元民事賠償

瑞幸咖啡財務造假，按照美國證券法規定，瑞幸將面臨包括民事、刑事、行政在內的各項處罰。在民事處罰方面，美國證券法規定，對於虛假陳述註冊登記表，虛假記載發行或銷售有關的招股說明文件或宣傳的上市公司，投資者可進行民事訴訟，同時上市公司應承擔誤導性陳述責任。

美國法律對類似案件的索賠額一般的計算方式是在事發前和事發後中選定一段時間。該段時間段中的最高價減去事發後的最低價，再以該價差乘以股本數量，即是可能面臨的投資者索賠額。以瑞幸今年1月份最高最高點51.38美元，以及截至目前的最低價1.16美元計算，將其差價乘以2.52億總股本，瑞幸將可能面臨高達126.4億美元的民事賠償。

高管或面臨刑責

在刑事犯罪方面，美國證券法規定，對於上市公司負責人故意不實陳述，漏報，應處不超過1萬美元罰金或不超過5年監禁，或併處。對於造成重大虛假或誤導陳述， 應處不超過500萬美元罰款，不超過20年監禁，或併處。

參照此前安然公司財務造假案，當時安然公司造假金額約6億美元，除了公司被處以71億的巨額罰款，股票除牌，公司破產外，其行政總裁最後被判刑24年零4個月。 瑞幸高達22億的造假金額，按照美國法律，其主要負責人被刑事追究的可能性很高，屆時或將由美國司法部提起訴訟。

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