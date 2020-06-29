【博爾頓新書】習近平促解禁華為中興 被指「欠特朗普人情」

▲ 英媒引述博爾頓新書指，特朗普與習近平曾2次通電話，習近平請特朗普解禁華為與中興，更被指「欠特朗普人情。」

中美角力持續，美國前國家安全顧問博爾頓的新書，揭特朗普政府決策內幕，更於書中披露宣稱是特朗普與中國國家主席習近平之間的對話内容。英媒引述博爾頓新書指，特朗普與習近平曾2次私下通電話，習近平促請特朗普解除對中國企業華為與中興的制裁，更承諾「欠特朗普人情」。

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英國《每日快報》（Daily Express）引述博爾頓新書内容指，特朗普（Donald Trump）與習近平曾於2018年5月和2019年6月進行2次電話通話，並談到了華為與中興兩家企業。

博爾頓於書中表示，特朗普在首次通話提到，因為中興涉嫌違反美國對伊朗的制裁禁令，要對中興作「很強硬、甚至苛刻」（very strong, even harsh）的限制。他更告知習近平，他已指示美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）設法為中國找解決方法（work something out for China）。

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博爾頓在書中提到：

習近平回答指如果做到的話，他將欠特朗普一個人情。而特朗普立即回應，他是為了習近平而這樣做。

（Xi replied that if that were done, he would owe Trump a favour and Trump immediately responded he was doing this because of Xi.）

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書中又提到，習近平於第二次通話期間，就制裁華為一事向特朗普施壓。習近平表示華為與高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）兩家美國企業有重要的關係，希望與特朗普共同努力合作，解除美國對華為的禁令。

博爾頓形容，特朗普當時似乎很容易接受（amenable to）這個建議，更於通話結束後，隨即在社交媒體Twitter發文表達自己很高興。

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責任編輯：何穎兒