【博爾頓新書】習近平促解禁華為中興 被指「欠特朗普人情」

中美角力持續,美國前國家安全顧問博爾頓的新書,揭特朗普政府決策內幕,更於書中披露宣稱是特朗普與中國國家主席習近平之間的對話内容。英媒引述博爾頓新書指,特朗普與習近平曾2次私下通電話,習近平促請特朗普解除對中國企業華為與中興的制裁,更承諾「欠特朗普人情」。

英國《每日快報》(Daily Express)引述博爾頓新書内容指,特朗普(Donald Trump)與習近平曾於2018年5月和2019年6月進行2次電話通話,並談到了華為與中興兩家企業。

博爾頓於書中表示,特朗普在首次通話提到,因為中興涉嫌違反美國對伊朗的制裁禁令,要對中興作「很強硬、甚至苛刻」(very strong, even harsh)的限制。他更告知習近平,他已指示美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)設法為中國找解決方法(work something out for China)。

博爾頓在書中提到:

習近平回答指如果做到的話,他將欠特朗普一個人情。而特朗普立即回應,他是為了習近平而這樣做。

(Xi replied that if that were done, he would owe Trump a favour and Trump immediately responded he was doing this because of Xi.)

書中又提到,習近平於第二次通話期間,就制裁華為一事向特朗普施壓。習近平表示華為與高通(Qualcomm)和英特爾(Intel)兩家美國企業有重要的關係,希望與特朗普共同努力合作,解除美國對華為的禁令。

博爾頓形容,特朗普當時似乎很容易接受(amenable to)這個建議,更於通話結束後,隨即在社交媒體Twitter發文表達自己很高興。

