約翰遜做掌上壓證強壯 據報每日晨跑 擬推全民減肥

▲ 約翰遜做掌上壓證強壯 據報每日晨跑籲全民減肥

英國首相約翰遜曾感染新冠肺炎，一度入住深切治療部及需用呼吸機。他康復後積極減肥，在英女王居所白金漢宮的庭園跑步。一個多月後，他接受英媒訪問時，為了展示自己身體強壯，即場做掌上壓。約翰遜計劃推「全民減肥」，減輕醫療負擔。

【英國疫情】約翰遜：疫情是災難 欲仿羅斯福新政救經濟

【美國疫情】逾3成人拒接種疫苗 專家：群體免疫失敗

法國有研究發現，很多需用到呼吸機治療新冠肺炎的患者，均屬肥胖。研究又指，英美超過6成人肥胖，而愈是肥胖，患上新冠肺炎的風險愈大。

約翰遜（Boris Johnson）表示，英國人明顯地比歐洲大多數人肥胖，馬爾他是少數的例外，而且肥胖是個問題，希望民眾正視。他續稱：

「每個人都知道（減肥）是艱難的過程，但我認為這是我們所有人都需要解決的問題。」

【美國疫情】佛州新症「恐怖」飆 德州確診率大升10百分點

【美國疫情】1個惹全家？ 加州一家28口齊中招

《每日郵報》報道，有官員提議，禁止「買一送一」、免費添飲等消費模式；更有人建議推廣「減肥手術」。

▲ 約翰遜日前接受《每日郵報》訪問時， 即場做掌上壓，展示身體強壯

《太陽報》稱，約翰遜每日早上6時半就去跑步，不時在辦公室內做掌上壓。約翰遜日前接受《每日郵報》訪問時， 即場做掌上壓，展示身體強壯，並指自己「好像屠夫家的狗如此強壯」（I’m as fit as a butcher’s dog now）。

【澳洲疫情】墨爾本所屬州分確診飈 重返4月高峰期水平

疫情引爆嬰兒潮 菲律賓明年料多21萬嬰出生

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品