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買完樓即放租　業主：銀行定期無肉食

股樓投資 17:55 2020/06/29

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市場資金充裕，息口持續下跌，資金放入銀行做定期，回報甚低，甚至無肉食。不過，息口持續跌，業主自然受惠，皆因供樓利息隨時再跌，對有意買樓收租的投資者來說，當然是好事！

綜合市場資料，近期大型屋苑租金回升，回報率都超過兩厘，有投資者坦言，可趁二手樓價回落，買樓收租投資。

美聯鍾家豪說，荃灣中心6座中層C室，實用面積380平方呎，數月前以478萬元易手，業主早前收樓，即將單位放租，月租12,300元，按買入價計，租金回報約3.1厘。業主坦言，買樓收租，好過將錢放入銀行做定期。

分析認為，各國央行積極推出量化寬鬆措施，若環球政局轉趨穩定，資金或流入香港，屆時利率或進一步下跌，故買樓收租，將會更加划算，加上資產有機會上升，值博率甚高。

值得留意的是，若單位用作出租，按揭成數最多只有五成。事實上，據按揭保險公司規定，申請高成數按揭必須要以自住為目的。若業主將單位出租，且被按揭保險公司發現，有可能被要求提早還款，即俗稱call loan。

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撰文 : 柳家平

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